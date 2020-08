Stiri pe aceeasi tema

- The Motans a anunțat acum puțin timp in urma lansarea oficiala a piesei „Ani lumina”, pe care a inceput sa o cante inca la sfarșitul anului 2017. Piesa, una foarte romantica și calda, in stilul caracteristic al artistului moldovean, in doar o ora de la lansare a strans zeci de mii de vizualizari și…

- The Motans lanseaza in mod oficial “Ani Lumina”, o piesa sensibila, de dragoste, ce a fost deja publicata la finalul anului 2017 exclusiv sub forma de live session pe canalul de YouTube al artistului. Piesa a fost compusa de catre Denis Roabeș, Vladimir Coman Popescu, Rusu Andrei Damian, Matei Bulencea,…

- Da, s-a lansat de cateva zile capodopera asta. Mi-a fost greu sa o pun la story fara sa am cateva cuvinte de spus despre piesa asta. Denis Roabeș este un artist care transmite, unul din puținii ramași astazi sau cel puțin nu am ajuns la ei sau ei la mine. The Motans este un proiect... View Article

- La scurta vreme dupa ziua sa de naștere, The Motans iși bucura fanii cu un cadou muzical, o piesa care se numește “Spirit Ateist” compusa de artist și produsa de Viky Red. Piesa este un manifest despre viața traita pe fast-forward, cu visuri amanate, cu regrete pentru lucruri nefacute la timpul potrivit,…

- Florin Salam a lansat o melodie dedicata morții lui Emi Pian. Melodia este una de jale și se numește ”Intru tanar in pamant”. Dedicația muzicala, care a fost postata pe Youtube, a strans un numar record de vizualizari. Florin Salam, piesa dupa uciderea lui Emi Pian. Dedicația, numar record de vizualizari…

- Fiecare piesa DJ Project devine hit in scurt timp, trupa fiind una dintre cele mai apreciate și iubite din Romania. La numai doua saptamani de la lansare, piesa Slabiciuni – DJ Project feat. Andia a ajuns in top 10 Shazam și are peste 5 milioane de vizualizari pe YouTube, pe un canal recent creat. In…

- INNA iși surprinde fanii cu o noua piesa care se numește “Nobody”, cu sound dance, edm, cu multa energie Piesa a fost compusa de INNA, Laura White, Ki Fitzgerald, Fridolin Walcher și produsa de Fridolin Walcher, același producator al pieselor “Not My Baby” și “Sober”. Lyric video-ul de la “Nobody” a…

- Melodia „Do I Wanna Know?” a celor de la Arctic Monkeys a depasit pragul de un miliard de vizualizari pe YouTube. Doar 12 trupe rock au reisit sa depaseasca acest prag in istorie. Piesa a fost lansata pe 18 iunie 2013, iar inregistrarea single a fost nominalizata si la premiile GRAMMY, anunța MEDIAFAX.Melodia…