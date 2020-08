Stiri pe aceeasi tema

- La scurta vreme dupa ziua sa de naștere, The Motans iși bucura fanii cu un cadou muzical, o piesa care se numește “Spirit Ateist” compusa de artist și produsa de Viky Red. Piesa este un manifest despre viața traita pe fast-forward, cu visuri amanate, cu regrete pentru lucruri nefacute la timpul potrivit,…

- The Motans s-a reintors. De aceasta data, trupa a lansat piesa Spirit Ateist, ultima de pe cel de-al doilea album al trupei, insoțita și de un videoclip cu versurile piesei - „Eu nu cred in imposibil, eu insist, La acest capitol am un spirit ateist”.

- Liviu Teodorescu a inceput de curand seria a treia din LiTE Moments cu piesa „Multumesc”, iar acum, la doua saptamani distanta, lanseaza a doua piesa din cadrul proiectului – „Lacrimile”. LiTE Moments a ajuns la al treilea volum, in al treilea an consecutiv, pentru care Liviu Teodorescu pregateste in…

- ”Fire” este o combinație inedita pop-trap, care confirma inca o data faptul ca DARA este unica in felul ei. Dupa succesul internațional pe care l-a inregistrat cu piesele ”My Time” și ”Darbie”, artista a continuat colaborarea cu producatorul roman MONOIR și pentru ”Fire”. Versiunea in limba bulgara…

- Minelli revine cu un nou single care se numește „Discoteka” și care este o colaborare cu INNA. Piesa a fost compusa de Minelli, INNA, Alex Cotoi si Sebastian Barac. Videoclipul a fost regizat și filmat de Bogdan Paun și Alex Mureșan, scriptul Andra Marta și Cristina Poszet, producția video Loops Production.…

- Un nou proiect muzical dance electronic se lanseaza astazi – Bastard!, iar single-ul de debut se numește ”F..k That”. Piesa a fost produsa de Bastard!, iar muzica și versurile ii aparțin lui Minelli. Mesajul lui Minelli fața de cei care asculta piesa este de empowerment, de a avea incredere in sine…

- The Motans și Alina Eremia iși incanta fanii cu o colaborare mult așteptata și lanseaza Din trecut, o piesa cu un vibe de vara, plina de nostalgie, dar care te indeamna la dans. Impreuna cu Alex Cotoi și Marco & Seba, artiștii au scris și au compus melodia, iar rezultatul este unul de care toți s-au…

- Dupa o scurta pauza din lumina reflectoarelor, Corina Bud lanseaza primul single “SUPERSTAR” prin propria ei casa de discuri, in colaborare cu artista și executivul, Geneva (sau JJ). Artistele deja au o istorie impreuna, caci au lucrat la hit-ul internațional “No Sleepin”, insa de data asta colaborarea…