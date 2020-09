Stiri pe aceeasi tema

- The Motans revine cu o noua piesa care se numește “Cel din Oglinda” cu videoclip oficial, o piesa manifest despre viața artistului și modul in care alege sa traiasca fiecare zi. “Cel din Oglinda” a fost compusa de Denis Roabeș (The Motans) iar de productie si partea muzicala s-au ocupat Sebastian Barac,…

- The Motans prezinta cel de-al doilea album din cariera sa care se numește ”My Rhythm & Soul” și include 12 piese compuse de artist și produse de Alex Cotoi, Viky Red, Marcel Botezan & Sebastian Barac, Vlad Lucan, Vladimir Coman, Achi Petre. Pe acest album se regasește și colaborarea cu Irina Rimes,…

- Liviu Teodorescu lanseaza piesa “Ce te faci?”, a treia piesa din LiTE Moments vol.3. Dupa primele doua piese, ce au fost lansate la cate doua saptamani distanta, Liviu Teodorescu lanseaza acum, dupa alte doua saptamani, a treia piesa, cea care incheie volumul de anul acesta. “Ce te faci?” incheie al…

- The Motans lanseaza in mod oficial “Ani Lumina”, o piesa sensibila, de dragoste, ce a fost deja publicata la finalul anului 2017 exclusiv sub forma de live session pe canalul de YouTube al artistului. Piesa a fost compusa de catre Denis Roabeș, Vladimir Coman Popescu, Rusu Andrei Damian, Matei Bulencea,…

- Da, s-a lansat de cateva zile capodopera asta. Mi-a fost greu sa o pun la story fara sa am cateva cuvinte de spus despre piesa asta. Denis Roabeș este un artist care transmite, unul din puținii ramași astazi sau cel puțin nu am ajuns la ei sau ei la mine. The Motans este un proiect... View Article

- La scurta vreme dupa ziua sa de naștere, The Motans iși bucura fanii cu un cadou muzical – piesa care se numește ”Spirit Ateist”, compusa de artist și produsa de Viky Red. Piesa este un manifest despre viața traita pe fast-forward, cu visuri amanate, cu regrete pentru lucruri nefacute la timpul potrivit,…

- ”Fire” este o combinație inedita pop-trap, care confirma inca o data faptul ca DARA este unica in felul ei. Dupa succesul internațional pe care l-a inregistrat cu piesele ”My Time” și ”Darbie”, artista a continuat colaborarea cu producatorul roman MONOIR și pentru ”Fire”. Versiunea in limba bulgara…

- Minelli revine cu un nou single care se numește „Discoteka” și care este o colaborare cu INNA. Piesa a fost compusa de Minelli, INNA, Alex Cotoi si Sebastian Barac. Videoclipul a fost regizat și filmat de Bogdan Paun și Alex Mureșan, scriptul Andra Marta și Cristina Poszet, producția video Loops Production.…