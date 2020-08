Stiri pe aceeasi tema

- Da, s-a lansat de cateva zile capodopera asta. Mi-a fost greu sa o pun la story fara sa am cateva cuvinte de spus despre piesa asta. Denis Roabeș este un artist care transmite, unul din puținii ramași astazi sau cel puțin nu am ajuns la ei sau ei la mine. The Motans este un proiect...

- La scurta vreme dupa ziua sa de naștere, The Motans iși bucura fanii cu un cadou muzical – piesa care se numește ”Spirit Ateist”, compusa de artist și produsa de Viky Red. Piesa este un manifest despre viața traita pe fast-forward, cu visuri amanate, cu regrete pentru lucruri nefacute la timpul potrivit,…

- Minelli revine cu un nou single care se numește „Discoteka” și care este o colaborare cu INNA. Piesa a fost compusa de Minelli, INNA, Alex Cotoi si Sebastian Barac. Videoclipul a fost regizat și filmat de Bogdan Paun și Alex Mureșan, scriptul Andra Marta și Cristina Poszet, producția video Loops Production.…

- Medeea se reinventeaza cu o piesa cool, cu clip de vara. Artista nu este la prima apariție muzicala, in trecut ea avand lansate alte 2 melodii: Nu te va mai ierta și La ușa mea. Sete de noi este o piesa inpirata din experiența de viața a artistei, așa cum spune chiar ea. "Am incercat...

- Unii dintre voi au vazut-o in cadrul Eurovision in timp ce cucerea lumea cu yodelul iar alții au urmarit-o mai tarziu in vlogguri pe YouTube sau pe scena. „Furtuna mea” este cel mai nou single pe care Ilinca il lanseaza, o poveste pusa in versuri despre piedicile și provocarile pe care doi oameni, vulnerabili…

- O piesa pop despre energia pe care dragostea o creeaza in jurul persoanei iubite, “Aura” este cea mai recenta piesa impartasita de Serena. Serena a debutat in industria muzicala in urma cu 7 ani, atunci cand a inceput sa inregistreze si incarce pe retelele de socializare coveruri de piese autohtone…

- Lady Gaga colaboreaza cu Ariana Grande pentru al doilea single extras de pe urmatorul album. Piesa “Rain On Me” este inclusa pe cel de-al saselea album lansat de catre Lady Gaga – “Chromatica”, material care va aparea pe 29 mai 2020. “Rain On Me” este prima colaborare dintre cele doua artiste, pentru…

- La doar o saptamana de la lansarea piesei Baiatul meu furmos, care are aproape 1 milion de vizualizari pe YouTube, Irina Rimes le aduce fanilor o noua surpriza, Sarea de pe rana, o melodie profunda, in stilul caracteristic artistei. Piesa incheie albumul COSMOS și, odata cu lansarea ei, intregul sau…