- Alina Eremia a cantat live ”Promite-mi” & ”Filme cu Noi”, in #MaratonulLuiNiculae5. A sunat super bine pe frecvențele Virgin Radio Romania și trebuie sa vezi cum arata și video showul facut de Alina Eremia la Virgin Radio Romania. Alina Eremia canta ”Promite-mi”, in #MaratonulLuiNiculae5

- Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfașurat in acest sfarșit de saptamana 8 – 10 noiembrie a.c., activitați de menținere a unui climat de siguranța rutiera, fiind prezenți pe principalele artere rutiere din județ, ocazie cu care au aplicat peste 240 de sancțiuni…

- Mihaela Condac e un om excepțional, curajos, inimos, o femeie capabila sa scoata apa din deșert la propriu și sa aduca un plus de bine in viața oamenilor napastuiți. Nu conteaza atat ca e coordonatorul Departamentului de interveție de urgența al Centrului Diecezan Caritas, cat calitatea ei umana de…

- U Cluj, echipa și suporterii, a impresionat artistic in optimile Cupei Romaniei in meciul cu FCSB, pe care roș-albaștrii l-au caștigat cu 1-0, dupa golul lui Hora (12). Spectatorii, in numar de 13.243, au apreciat ceea ce au vazut pe gazon, iar dupa multa vreme galeria a salutat și a cantat alaturi…

- Dua Lipa este cunoscuta in intreaga lume. Oamenii ii fredoneaza piesele ce au strans rapid sute de milioane de vizualizari pe YouTube, insa puțini știu cum arata in copilarie arista indragita astazi in intreaga lume.

- Delia prezinta cel mai recent single ”Sa-mi canți”, o super piesa de dragoste, cu un mesaj emoționant, compusa de artista cu The Motans și produsa de Alex Cotoi, aceeași echipa care a contribuit la single-ul anterior ”Ramai”. Videoclipul are la baza conceptul Deliei, filmat și regizat de Alex Ceaușu…

- Cum arata Irina de la ASIA la 41 de ani! A cantat cu Al Bano in Japonia Candva era lider al trupei ASIA, insa Irina Nicolae a ales cu multi ani in urma sa paraseasca showbiz-ul si Romania. L-a cunoscut pe omul de afaceri Marius Vizer, s-a mutat alaturi de el in Budapesta, iar in 2015 i-a devenit sotie.…

- Cel mai mare festival al Iasului si al Moldovei incepe astazi, zeci de mii de festivalieri fiind asteptati sa participe la primul weekend Afterhills. Festivalul va avea loc langa padurea Dobrovat, la 20 km distanta de Iasi (rond Bucium), organizatorii pregatind pentru miile de participanti, pe langa…