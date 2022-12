Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a anuntat sambata ca va verifica autenticitatea imaginilor video care, potrivit Moscovei, arata cel puțin 10 soldați ruși impușcați „direct in cap” de forțele ucrainene, cu toate ca s-au predat, informeaza AFP, citata de Agerpres . „Inainte de a lansa o ancheta, trebuie ca pentru aceasta…

- Un membru al fortelor armate ale Rusiei care a participat la invazia din Ucraina a cerut azil politic dupa ce a aterizat la Madrid si este dispus sa-si impartaseasca experientele prin care a trecut in fata unui eventual tribunal penal international, relateaza „The Guardian”. Nikita Cibrin…

- Vladimir Putin a ordonat deschiderea granițelor Rusiei și eliminarea vizelor, chiar și pentru țari care impun vize cetațenilor ruși, scrie The Moscow Times . Un decret al Kremlinului din 30 octombrie, dispune guvernului de la Moscova sa faciliteze turismul fara vize și calatoriile de afaceri, educaționale,…

- Anunțul a fost facut chiar de guvernatorul regiunii ruse Habarovsk. Potrivit oficialului, comisarul militar al regiunii a fost demis din funcție dupa ce jumatate dintre cei mobilizați au fost trimiși acasa deoarece nu indeplineau criteriile de recrutare, relateaza Reuters.„In 10 zile, cateva mii de…

- Prima mobilizare a Rusiei de la cel de-al Doilea Razboi Mondial, declarata de președintele Vladimir Putin la 21 septembrie, a dus la o nemulțumire generalizata in randul oficialilor și cetațenilor cu privire la modul in care a fost gestionat proiectul, inclusiv plangeri cu privire la ofițerii de recrutare…

- Parlamentarii ruși au adoptat marți amendamente cuprinzatoare la Codul Penal prin care introduc pedepse de pana la 15 ani de inchisoare pentru acte de razboi, inclusiv pentru soldații care se predau, intr-un moment in care armata rusa se confrunta cu pierderi semnificate in razboiul de aproape șapte…

- Imaginile din satelit arata ca armata rusa a mutat rachete antiaeriene vechi in Ucraina, dupa ce s-a confruntat cu o lipsa de arme avansate in aceasta vara, a relatat duminica postul de televiziune finlandez Yle, potrivit The Moscow Times. Dar aceste rachete au fost folosite nu impotriva unor ținte…

- Presedintele rus Vladimir Putin a amenintat miercuri ca va opri toate livrarile de gaz, petrol si carbune in cazul unei plafonari a preturilor, insistand totodata ca nu vrea sa foloseasca energia ca ”arma” impotriva Europei preocupate de spectrul penuriei de energie, relateaza AFP. Saptamana trecuta,…