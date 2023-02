Stiri pe aceeasi tema

- „SUA si aliatii sai incearca sa prelungeasca conflictul cat mai mult posibil. Pentru a face acest lucru, ei au inceput sa furnizeze arme ofensive grele, indemnand in mod deschis Ucraina sa puna stapanire pe teritoriile noastre. De fapt, astfel de pasi antreneaza tarile NATO in conflict si ar putea duce…

- Dupa invadarea Ucrainei, UE a introdus o interdicție privind furnizarea de vinuri de lux de peste 300 de euro catre Federația Rusa. Spre deosebire de embargoul complet asupra importului de vinuri din Australia și SUA, masura europeana reprezinta mai mult o restricție simbolica, deoarece ponderea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dispus vineri guvernului de la Moscova crearea unui centru special de reabilitare pentru soldatii raniti in luptele din Ucraina si stabilirea unui sistem de sprijin pentru militari si familiile lor, a anuntat Kremlinul. Acest centru va fi responsabil cu furnizarea de…

- Taras Berezoveț citeaza mai mulți camarazi ucraineni din cea mai fierbinte zona a frontului, care au vazut comportamente greu de explicat in absența consumului de substanțe Rusia vrea sa obțina o victorie simbolica cu orice preț, de aceea Bahmut și Soledar au devenit pentru Moscova in primul rand ținte…

- Sankt Petersburg a contribuit cu 100 de milioane de ruble (aproximativ 1,5 milioane de dolari) la reconstrucția Mariupolului, orașul portuar din sudul Ucrainei distrus in mare parte de trupele ruse in acest an, direcționand acești bani prin intermediul unei intreprinderi a orașului, scrie publicația…

- Loviturile cu rachete au distrus 50% din infrastructura Ucrainei. Acest lucru a fost declarat intr-o discuție cu președintele american Joseph Biden de catre președintele Vladimir Zelenski. Despre aceasta se anunța pe site-ul liderului ucrainean. Publicația spune ca Zelenski l-a informat pe Biden despre…

- Rusia a testat cu succes un nou sistem de aparare antiracheta in poligonul sau de tragere Sary Shagan din Kazahstan, țara cu care se invecineaza, a anunțat vineri Ministerul Apararii de la Moscova, potrivit The Moscow Times . „Sistemul de aparare antiracheta se afla in serviciul Forțelor Aerospațiale…

- Administratia Biden ia in considerare o extindere considerabila a instruirii pe care armata americana o furnizeaza fortelor ucrainene, inclusiv antrenarea a pana la 2.500 de soldati ucraineni pe luna la o baza americana din Germania, au declarat pentru CNN mai multi oficiali americani. Daca va fi…