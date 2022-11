Stiri pe aceeasi tema

- Rusia mai pretinde ca Forțele Armate ale Ucrainei au incercat pe timp de noapte sa perturbe transportul civililor și transferul trupelor pe malul stang al Niprului. Mai exact, Moscova spune ca trecerile raului au fost lovite de cinci ori de rachete HIMARS, relateaza G4Media.„Toți militarii ruși au traversat,…

- Rusia urmeaza sa-si retraga trupele din Herson, singurul centru regional cucerit de catre armata rusa de la lansarea invaziei Ucrainei, la 24 februarie, relateaza BBC News. Comandantul armatei ruse in Ucraina, generalul Serghei Surovikin, afirma ca aprovizionarea orasului Herson nu mai este posibila.…

- Presa de stat rusa a afirmat duminica ca Ucraina a lovit un baraj din apropierea orașului strategic Herson cu rachete de fabricație americana, citand oficiali din regiune, anunța thehill.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Rusia a anuntat joi ca va ajuta la organizarea evacuarii locuitorilor din regiunea Herson, din sudul Ucrainei, in urma unei solicitari a administratiei de ocupatie ruse in fata unei contraofensive a trupelor Kievului, transmite AFP.

- ​Kirill Stremousov, seful adjunct al administratiei regionale instalate de rusi in Herson, a vorbit cu dispret despre generalii Moscovei si a sugerat ca ministrul rus al apararii ar trebui sa se impuste din cauza esecurilor in conflictul din Ucraina, intr-un extrem de rar repros fata de liderii de la…

- Suntem in ziua cu numarul 225 a razboiului pornit de vladimir Putin in Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat in discursul catre națiune de miercuri seara ca forțele Kievului au eliberat alte trei așezari in regiunea sudica Herson. Pe de alta parte, Vladimir Putin pare sa admita…

- Ucrainenii care au colaborat cu forțele de ocupație in regiunea Harkov, sau care pur și simplu nu vor sa traiasca sub autoritatea Kievului, au preferat sa fuga peste granița in Rusia. Retragerea brusca a trupelor rusești a zdruncinat increderea pe care unii o aveau in Moscova, un lucru ingrijorator…

- Daca ne uitam in trecut, la o serie de atentate atribuite unor teroristi ceceni, dar puse la cale cu buna probabilitate de catre serviciile secrete rusesti, episod care i-a adus lui Putin primul sau mandat prezidential, si la costurile si beneficiile comparative pentru Kiev si Kremlin, ipoteza unei…