Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, va discuta telefonic sambata dimineata (ora locala de pe coasta de est a SUA) cu omologul rus, Vladimir Putin, a declarat pentru AFP un inalt oficial de la Casa Alba. "Rusia ne-a propus un apel telefonic luni. Atunci noi am propus sambata si au acceptat",…

- SUA au asigurat, joi, ca gazoductul Nord Stream 2, strategic pentru Vladimir Putin, se va fi nascut mort in cazul unei invazii a Ucrainei, cerand Rusiei „sa revina la masa negocierilor”, in ciuda primei sale reacții de nemulțumire dupa ce Washingtonul i-a respins preteniile-cheie. Soarta acestui gazoduct…

- Joe Biden a dat asigurari joi ca orice intrare a trupelor ruse pe teritoriul Ucrainei ar fi considerata o "invazie", dupa ce a provocat indignarea Kievului evocand miercuri posibilitatea unei "incursiuni minore" a Rusiei in Ucraina, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Afirmand ca a fost "foarte clar"…

- Armata Rusiei s-a pus in miscare. In aprilie si, din nou, in octombrie 2021, Kremlinul si-a deplasat mai mult de 100.000 de soldati din districtele militare de sud, vest, nord si centru catre granita cu Ucraina. Acum, militarii asteapta noi ordine din partea lui Vladimir Putin in tabere uriase de la…

- Turcia a cerut luni Rusiei sa renunte la pretentiile sale “unilaterale” si sa aiba o abordare mai constructiva pentru a iesi din impasul in care se afla cu puterile occidentale si NATO in privinta Ucrainei, transmite AFP. “Pentru ca o propunere sa fie acceptata, ea trebuie sa fie acceptabila pentru…

- Presedintele rus a avut o conversatie la telefon cu premierul britanic, in care „a fost subliniat faptul ca toate acestea se intampla pe fondul expansiunii militare active pe teritoriul Ucrainei de catre tarile NATO, situatie care produce o amenintare directa pentru securitatea Rusiei”, conform Kremlinului.„Vladimir…

- Pregatiri de razboi aproape de Romania! Rusia a adus deja armanentul greu la granița cu Ucraina. O recenta apariție a celebrelor rachete Buk ale lui Putin in drum spre linia frontului nu este de bun augur pentru discuții. In cazul in care Vladimir Putin intra in conflict armat, Ucraina trebuie sa ia…

- Zelenski nu a dat vreun detaliu cu privire la cum și cand ar putea fi ținut referendumul, dar a spus ca este una dintre opțiunile de a reinvia un proces de pace blocat in estul Ucrainei și de a pune capat conflictului cu Rusia vecina.In ultimele saptamani, Ucraina s-a straduit sa consolideze sprijinul…