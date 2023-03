The Mageseeker: A League of Legends Story se lansează pe 18 aprilie Riot Forge a anunțat data lansarii și a dat drumul precomenzilor pentru The Mageseeker: O poveste League of Legends , un joc de acțiune RPG 2D de tip hi-bit pixel, in care jucatorii vor conduce o revoluție cu ajutorul unei armate de magi proscriși. Jocul The Mageseeker: O poveste League of Legends va fi disponibil incepand cu 18 aprilie 2023 pentru platformele Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 ( PS4 ) și PlayStation 5 ( PS5 ) și, de-asemenea, pentru PC prin intermediul Steam , GOG, și Epic Games Store. Jocul este acum disponibil pentru pre-comanda pe toate site-urile digitale… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

