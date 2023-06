Stiri pe aceeasi tema

- Rapid a inceput in forța campania de transferuri din aceasta vara, iar prima mutare sonora a giuleștenilor este Razvan Oaida, fostul jucator al rivalilor de la FCSB . Pus pe liber de Gigi Becali dupa evoluțiile fluctuante de la FCSB, Razvan Oaida ramane in București. Mijlocașul in varsta de 25 de ani…

- Scenele reprobabile petrecute dupa finalul meciului CFR - Farul 1-2 i-au produs lui Mihai Rotaru, patronul Universitații Craiova, o reacție extrem de dura la adresa lui Dan Petrescu. „Anul trecut, același antrenor și-a bagat in copiii noștri. A spus: «Ce va trebuia voua, ma, un punct aici?». Noi am…

- Mihai Rotaru, finanțatorul Universitații Craiova, nu vrea ca Farul ca caștige cu FCSB, in meciul care i-ar putea aduce matematic titlul echipei lui Gica Hagi. Farul - FCSB are loc duminica, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1…

- Intrebat despre clacarile Universitații Craiova in momente-cheie, finanțatorul clubului, Mihai Rotaru, a citat din celebrul discurs al baschetbalistului Giannis Antetokounmpo. Intr-o intervenție in direct la TV, numarul 1 din conducerea clubului din Banie a fost intrebat despre tendința Universitații…

- Formația franceza Paris Saint-Germain a anunțat ca nu ii va mai prelungi contractul superstarului argentinian Lionel Messi, scadent in vara acestui an. Aceasta decizie vine imediat dupa ce șefii gruparii de pe Parc des Princes l-au suspendat pe fotbalistul sud-american pentru doua saptamani deoarece…

- Gabriel Oprea: O justitie militara puternica este in interesul militarilor, al institutiilor din domeniu si al tuturor romanilorPresedintele Uniunii Militarilor si Politistilor „Mihai Viteazul”, gen.(r) de justitie militara Gabriel Oprea, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Justitiei Militare.…

- Formația din Gruia s-a declarat nemulțumita de deciziile de arbitraj ale arbitrului Istvan Kovacs, din partida remizata cu Universitatea Craiova, scor 1-1. Mihai Rotaru, finanțatorul oltenilor, a venit cu replica pentru ardeleni.”Sunt penibili. Daca ei acuza arbitrajul, din punctul meu de vedere, cu…

- Echipa spaniola FC Barcelona a invins duminica, in deplasare, formatia Athletic Bilbao, scor 1-0, intr-un meci din etapa a 25-a din La Liga, informeaza news.ro.FC Barcelona s-a impus prin golul lui Raphinha, din minutul 45+1 si ramane lider in clasament, cu 65 de puncte, cu 9 mai mult decat Real…