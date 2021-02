Stiri pe aceeasi tema

- Politicile administratiei lui Donald Trump in domeniul sanatatii sunt responsabile de ''461.000 de decese nenecesare'' in SUA inainte de pandemie si de alte zeci de mii de morti in actuala criza sanitara, pentru ca nu a actionat in mod eficient impotriva COVID-19 si a poluarii aerului,…

- Compania online Twitter a anuntat, miercuri, ca intentioneaza sa mentina permanent blocarea contului pe platforma de microblogging al fostului presedinte Donald Trump, indiferent daca va candida în scrutinul prezidential din 2024, potrivit Mediafax care citeaza The Hill. Într-un interviu…

- Premierul scotian Nicola Sturgeon l-a avertizat marti pe Donald Trump ca restrictiile in vigoare in provincia britanica, unde detine terenuri de golf, nu i-ar permite sa se deplaseze acolo, dupa ce in presa au aparut informatii privind o posibila vizita a miliardarului la sfarsitul mandatului sau de…

- Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, a respins marti seara pachetul de sustinere a economiei in valoare de 900 de miliarde de dolari adoptat de Congres, solicitand o amendare a acestuia si in special cresterea ajutorului de pandemie acordat familiilor, relateaza BBC.

- Jumatate dintre romani nu se considera suficient de bine informați cu privire la contextul pandemic de anul acesta, arata un studiu realizat toamna aceasta de Coaliția Romania Sanatoasa, iar opt din zece respondenți apeleaza la medic pentru a obține astfel de informații, in timp ce peste 40% dintre…

- Printre transformarile majore accelerate de pandemia Covid-19 se numara adopția de digital, tehnologia devenind, in aceste 8 luni de pandemie, una dintre principalele parghii prin care am reușit sa menținem lucrurile in mișcare și sa nu ramanem complet blocați. Acest lucru este vizibil și in adopția…

- Aparent, noi romanii ducem dorul calatoriilor. 38% dintre cei care au participat la un studiu spun ca le e dor sa calatoreasca exact cum o faceau inainte de pandemie. 25% dintre ei au zic ca vor sa se intalneasca cu familia și prietenii, un lucru mai dificil in perioada asta. Doar 4% duc dorul cumparaturilor...…

- Mai bine de jumatate dintre șoferii romani afectați de criza provocata de pandemia de Covid au amanat cumpararea unei mașini sau au ales una mai ieftina, arata un studiu al EY, potrivit Mediafax. 20% dintre șoferii afectați de criza au ales sa amane cumpararea unei mașini pentru o perioada…