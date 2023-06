Stiri pe aceeasi tema

- Un tratament testat impotriva cancerului mamar in stadii incipiente a aratat ca reduce riscul de recidiva cu 25%, potrivit unui vast studiu clinic ale carui rezultate au fost publicate vineri si care aduc o noua speranta pentru numeroase paciente, informeaza AFP, transmite Agerpres.Aceste rezultate…

- Guvernele ar trebui sa ia in considerare vaccinarea pasarilor impotriva gripei aviare pentru a evita ca virusul, care a ucis deja sute de milioane de pasari si a infectat mamifere in intreaga lume, sa se transforme intr-o noua pandemie, a declarat seful Organizatiei Mondiale a Sanatatii Animale (OMSA),…

- Andrei Tudor, Botosani: "Tatal meu are 48 de ani si sufera de nevralgie de trigemen. In momentele de criza durerile lui sunt atat de puternice ca ne-a spus ca simte ca are senzatia ca toata fata ii este supusa la socuri electrice foarte mari. In acele momente, il doare inclusiv toata dantura. Aceste…

- Retailerul online a declarat sambata ca a redus timpii de livrare, si-a remodelat sistemul de gestionare a inventarului, precum si capabilitatile de cautare, pentru a le arata clientilor articolele cele mai apropiate de ei, ceea ce a facut ca produsele sa atinga cu 12% mai putine puncte de contact inainte…

- Iarba artificiala a fost inițial creata cu scopul de a fi folosita pe terenurile de fotbal și alte terenuri de sport, fiind o alternativa practica și ușor de intreținut. Cu o minima intreținere, iarba sintetica poate fi utilizata pe tot parcursul anului, rezistand cu ușurința la temperaturi extreme,…

- Spectra XT este o platforma profesionala cu laser ND:Yag cu efect in diminuarea imperfectiunilor pielii, precum pistruii, cicatricile, pete pigmentare sau indepartarea tatuajelor. Dispozitivul se foloseste in tratarea afectiunilor clinice, dar si in procesul de imbunatatire a aspectului pielii. In…

- Mersul pe jos circa 8.000 de pasi, adica aproximativ 6,4 kilometri, o data sau de doua ori pe saptamana, reduce semnificativ riscul de deces prematur, potrivit unui studiu publicat marti, relateaza AFP. Desi se stie ca practicarea unei activitati fizice regulate reduce riscul de deces, studiul publicat…

- Cercetatorii finlandezi au dezvoltat un dispozitiv care ajuta la identificarea tesutului canceros in timpul interventiilor chirurgicale, ceea ce ar putea sa reduca riscul de recidiva a cancerului, a anuntat Universitatea din Finlanda de Est.