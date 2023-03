Stiri pe aceeasi tema

- In protocolul de tratare a tulburarilor de dispozitie sunt incluse psihoterapii, medicamente si suplimente, in functie de severitatea tulburarii diagnosticate. Specialiștii au acum o noua varianta.

- Sunt ascunse in microbii sedimentelor, intr-o bacterie care traieste in simbioza cu un melc de mare sau ascunse in secretiile unui burete: moleculele care vor oferi un viitor tratament revolutionar impotriva cancerului sau un nou antibiotic puternic sunt cautate in adancurile marii de catre oameni de…

- Cercetatorii au facut o descoperire senzaționala, ce ii va scapa de o mare bataie de cap, la propriu, pe cei care exagereaza cu consumul de alcool in timpul petrecerilor sau ieșirilor in oraș. Mahmureala este pe care sa devina istorie datorita unui tratament inovator. Mahmureala este pe cale sa devina…

- Potrivit unui studiu al cercetatorilor de la Harvard, un somn odihnitor regulat poate prelungi viața cu aproape cinci ani in cazul barbaților și cu peste doi ani in cazul femeilor, arata The Telegraph.

- ​O forma deosebit de severa de Mpox (noul nume pentru variola maimutei) a fost depistata la pacientii infectati cu virusul HIV si este adeseori fatala pentru cei aflati in stadiul avansat al bolii, potrivit unui studiu publicat in revista medicala The Lancet, informeaza AFP și Agerpres. Epidemia de…

- Un tratament administrat cu ajutorul unui spray nazal impotriva migrenelor, dezvoltat de gigantul farmaceutic american Pfizer, a inregistrat efecte pozitive impotriva acestor dureri si a altor simptome, potrivit unui studiu publicat joi, informeaza AFP

