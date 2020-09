Stiri pe aceeasi tema

- Ponderea femeilor somere a crescut cu aproape 50% din cauza pandemiei, in timp ce ponderea barbatilor someri cu doar 16%, astfel ca, in termeni absoluti, doua treimi dintre persoanele ce au intrat in somaj in ultimul an sunt femei, potrivit unui infografic Monitorul Social, un

- Zilele trecute o veste i-a intristat atat pe cantareți cat și pe telespectatori caci s-a aflat ca celebrul show de voci nu se va mai face din cauza pandemiei de CoVid19. Astfel ca o echipa de peste 100 de oameni, in frunte cu prezentatorii Pavel Bartoș, dar și cei patru jurați Smiley, Irina Rimes, Tudor...…

- "Rezultatele noastre confirma ipoteza ca pandemia COVID-19 a provocat schimbari semnificative in comportamentul de cumparare al consumatorilor de legume proaspete. In consecinta, consumatorii sunt mai hotarati sa plaseze comenzi online de legume proaspete livrate direct de producatori. Inainte de aplicarea…

- Majoritatea salilor de fitness fuctioneaza la o capacitate de 20%-25%, pentru ca cei mai multi dintre clienti nu merg, ca sa nu se infecteze cu COVID. O sala de fitness din Iasi avea incasari anul trecut de 6.000 de lei pe zi, iar acum nu trece de 1500 de lei pe zi, anunța MEDIAFAX.Dupa starea…

- Guvernul Trump a renuntat la decizia sa controversata de a anula vizele studentilor straini ale caror cursuri se vor desfasura online la inceperea anului universitar din cauza pandemiei, a anuntat marti judecatoarea federala din Massachusetts Allison Burroughs, citata de AFP si Reuters, potrivit Agerpres.

- Daca litoralul si Valea Prahovei sunt destinatii alese si vara aceasta de sute de mii de romani, alte zone turistice ale tarii sunt parasite. Pensiunile din muntii Apuseni, extrem de cautate de turisti anii trecuti, sunt acum aproape pustii.

- McKinsey: Economia globala scade cu pana la 8% din cauza pandemiei, procent pe care il va recupera in doua decenii. Romania ar putea inregistra un salt de 9%, pana in 2040 Economia globala ar putea scadea cu pana la 8% in 2020, din cauza pandemiei de COVID-19 procent pe care l-ar putea recupera in urmatoarele…

- Ministrul Sanatatii din Marea Britanie, Matt Hancock, a cerut vineri populatiei sa se abtina sa participe la mitinguri prevazute in acest weekend in raspuns la moartea afro-americanului George Floyd, din cauza riscului de transmitere a noului coronavirus, relateaza AFP . "Ca atatia oameni, sunt ingrozit…