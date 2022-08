The Killers a lansat single-ul boy

Stiri pe aceeasi tema

- Jessie Ware a lansat single-ul “Free Yourself” – un imn despre pozitivism și auto-imputernicire alimentat de adrenalina, pentru a te simți bine pe ringul de dans. Melodia este co-scrisa și produsa de Coffee Clarence JR și de legendarul producator britanic Stuart Price, oferind o prima idee asupra celui…

- Palaye Royale a lansat single-ul “Fever Dream” și anunța albumul cu același nume. „Fever Dream”, piesa de titlu de pe viitorul album, va oferi o previzualizare perfecta a experienței sonore a noului lor material de studio. „Fever Dream” poate fi descris doar ca inceputul unei noi ere; Epopeea intinsa…

- Demi Lovato a lansat single-ul „Substance”. Imnul pop-punk este a doua melodie de pe viitorul lor album, “HOLY FVCK”, care urmeaza sa apara vineri, 19 august 2022, prin Island Records. In plus, Demi a dezvaluit lista de melodii a albumului, care include colaborari cu Yungblud, Royal & The Serpant și…

- Artista americana Beyonce a lansat primul single, intitulat ''Break My Soul'', de pe mult asteptatul sau album, "Renaissance". Lansarea single-ului vine la scurt timp dupa anuntul de saptamina trecuta al vedetei, potrivit caruia ea va lansa cel de-al saptelea album de studio luna viitoare. Melodia ritmata,…

Beyonce a lansat, marti, "Break my soul", primul single de pe noul ei album. Cantareata a scris simplu pe Twitter si Instagram: "6. Break My Soul midnight ET".

- Trupa timișoreana de rock alternativ THE CASE revine cu un nou single ce se așeaza ca o coroana de spini peste conștiința patata de ego. “Throne” este o invitație la introspecție, o calatorie in intimitațile minții acolo unde viciul pandește la umbra pasu

- Formația The Case a lansat single-ul piesei „Throne”, care este primul single dintr-o serie de trei piese in colaborare cu producatorul italian Enrico Tiberi. „«Throne» este un soi de meditație, de reflecție asupra vieții personale, facand referire la modul in care privim lumea in diferite etape ale…

- Alexander 23 a lansat single-ul “The Hardest Part”, care prezinta lupta cu pierderea și nostalgia zdrobita. Melodia emoționanta este preluata de pe albumul de debut al lui Alexander, “Aftershock”, care urmeaza sa fie lansat la sfarșitul acestui an. Deschizandu-se cu un pian, „The Hardest Part” il gasește…