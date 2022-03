The Jerusalem Post incearca sa traga niște concluzii și invațaminte de etapa de pe urma razboiului din Ucraina, in contextul deciziei SUA de a se baza exclusiv pe sancțiuni și de a evita acțiunea militara pentru a-și proteja aliații. Cotidianul noteaza ca s-a confirmat ca ONU și al sau Consiliu de Securitate nu pot opri razboaiele, deși e un fapt cunoscut de decenii. In plus, dezbaterea despre lumea unipolara sau bipolara nu mai e relevanta, fiindca putem vorbi acum de o lume multipolara cu SUA, China și Rusia in poziție dominanta, carora li s-ar putea alatura pe viitor și Germania. In același…