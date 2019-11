Stiri pe aceeasi tema

- Desi nu este un subiect amplu discutat in „The Irishman”, cel mai recent film al lui Martin Scorsese, se pare ca exista o legatura intre uciderea presedintelui american John F. Kennedy (in 1963) si a liderului sindical Jimmy Hoffa (in 1975).

- Jimmy Hoffa, fostul șef al celui mai mare sindicat din Statele Unite ale Americii este disparut de 44 de ani, de pe 30 iulie 1975, iar de 38 de ani este declarat decedat, cu toate ca trupul acestuia nu a fost descoperit niciodata.

- Evenimentele relatate in „The Irishman”, cel mai recent film al lui Martin Scorsese, sunt inspirate de un bestseller. „I Heard You Paint Houses”, de Charles Brandt, se bazeaza pe marturisirile unui mafiot din Detroit pe nume Frank Sheeran, legate de rolul sau in asasinarea lui Jimmy Hoffa, fostul presedinte…

- Netflix a lansat noi imagini si trailerul final pentru drama „The Irishman“, filmul regizat de Martin Scorsese si care ii are in rolurile principale pe actorii Robert De Niro, Al Pacino si Joe Pesci.

- Robert De Niro l-a criticat din nou pe Donald Trump, numindu-l pe seful de sat american un "gangster presedinte". De Niro a vorbit pentru cotidianul The Guardian inaintea premierei filmului lui Martin Scorsese, "The Irishman", in cadrul festivalului de film de la Londra. De Niro interpreteaza in acest…

- Regizorul mexican laureat cu Oscar Guillermo del Toro a calificat luni drept "o capodopera" noul film al lui Martin Scorsese "The Irishman", recomandand publicului sa vada acest lungmetraj de peste trei ore, relateaza EFE. Intr-o serie de tweet-uri regizorul mexican a laudat noua productie…

- "Sper ca o sa fie pus sub acuzare, trebuie sa se mearga pana la capat", a spus De Niro, in legatura cu procedura de suspendare anuntata de Nancy Pelosi, in urma cu cateva zile. "E așa un vagabond. Ii murdarește pe toți cei din jurul lui", a spus Robert De Niro despre Donald Trump, la premiera celui…

- "E așa un golan" (low life), a spus Robert De Niro despre președintele american Donald Trump la premiera celui mai recent film regizat de Martin Scorsese. "Ii murdarește pe toți cei din jurul sau", a declarat de Niro. "Tipul asta e dezonorant", a comentat De Niro, "Nu are consistența, nu are…