Stiri pe aceeasi tema

- In vreme ce unii oficiali și experți iau in calcul riscurile de securitate reprezentate de aceste atacuri aproape de granița, populația Romaniei se confrunta cu probleme care o afecteaza direct - creșterea prețurilor la alimente și combustibil, ca urmare a razboiului din Ucraina, scrie Financial Times.…

- In ciuda controalelor și sancțiunilor la export, dupa izbucnirea razboiului ruso-ucrainean, cipurile americane de la Texas Instruments și Analog Devices au continuat sa fie importate in Rusia in volume valorand zeci de milioane de dolari.

- Ministrul ucrainean al Energiei, Gherman Galuscenko, a declarat miercuri ca Ucraina nu va negocia cu Moscova reinnoirea contractului pentru tranzitul gazelor rusesti pe teritoriul ucrainean, care urmeaza sa expire anul viitor, informeaza Reuters."Cu siguranta nu vom fi parte la discutiile cu rusii,…

- O relatie abandonata timp de 8 ani este din nou reluata. Uniunea Europeana isi reintoarce privirea spre America Latina si zona Caraibilor si vrea o reimprospatare a legaturilor pe domenii esentiale. Doar ca, dupa atata timp, lucrurile merg cu ceva hopuri. Recentul summit UE- CELAC, adica tarile din…

- Ucraina a avertizat joi ca incepand de vineri va considera orice nava din Marea Neagra care se indreapta spre porturile rusesti sau teritoriile ucrainene ocupate de Rusia ca potentiali transportatori de incarcaturi militare, acest anunt intervenind la o zi dupa o decizie similara a Moscovei pentru navele…

- Mikhail Krutikhin, expert rus in piața petrolului și gazelor naturale, a explicat cum a distrus Vladimir Putin compania Gazprom, folosind-o pentru a „ingheța Europa”. In 2021, Gazprom a raportat profituri record, scrie Mikhail Krutikhin intr-un articol publicat de The Insider. Cu toate acestea, intre…

- NATO si-a consolidat pregatirea si prezenta militare pe frontul de est al Aliantei Nord-Atlantice - in state care au frontiere comune cu Rusia si Belarus -, anunta secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, relateaza CNN.”Bineinteles ca monitorizam indeaproape evolutiile si ne-am sporit deja pregatirea…

- Elvetia si-a extins sanctiunile financiare si de calatorie impotriva unor entitati si persoane din Rusia, in pas cu cele mai recente sanctiuni impuse de Uniunea Europeana impotriva Moscovei dupa declansarea invaziei ruse asupra Ucrainei, informeaza marti Reuters.