- In portul Constanța se afla o parte din recolta ucraineana care de aici, poate naviga in restul lumii. Unua dintre marile companii din port cere ajutor pentru eficientizarea terminalului de cereale, potrivit Euronews Italia, preluata de Rador. Dan Dolghin, director de operațiuni cu cereale la compania…

- Germania sprijina Polonia si Romania in vederea adaptarii cailor ferate ale celor doua tari pentru a permite exportul milioanelor de tone de cereale blocate in Ucraina, din cauza blocadei maritime a Rusiei, a afirmat ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, a transmis Agentia Reuters, preluata…

- Razboiul din Ucraina schimba in mod dramatic și radical arhitectura de securitate a lumii in care traim, generand totodata nu doar crize, ci și oportunitați, a declarat Vergil Chitac, primarul Constantei, la FOREN (Forumul Regional al Energiei pentru Europa Centrala și de Est). Fii la curent…

- Deși autoritațile din Romania se așteptau ca razboiul din Ucraina sa nu se resimta și in Romania din punct de vedere al securitații, premierul Nicolae Ciuca susține contrariul. Premierul Ciuca anunța ca situația de securitate din regiunea Marii Negre este grav afectata de agresiunea militara ilegala…

- Razboi in Ucraina, ziua 97. Rușii ataca tot mai brutal in estul Ucrainei. Putin pune la cale cu Erdogan deblocarea comerciala a Marii Negre, iar la Bruxelles, liderii celor 27 de state membre ale UE au adoptat, in sfarșit, al șaselea pachet de sancțiuni e

- Dispozitivul militar francez in Romania se dezvolta. Un sistem de aparare sol-aer Mamba a fost instalat in apropiere de frontiera ucraineana, transmite publicația franceza Sud Ouest , preluata de Rador. Franta continua sa-si intareasca prezenta in Romania. Dupa ce 550 de soldati au fost deja trimisi…

- Declarația vine in contextul in care Romania, prin portul Constanța, a inceput deja livrarea unor cantitați uriașe din cerealele ucrainene, potrivit G4Media.ro.O prima nava incarcata cu porumb provenit din Ucraina a parasit, vineri, portul romanesc Constanta de la Marea Neagra, marcand reluarea exporturilor…

- Navele NATO sunt necesare pentru „deblocarea" Marii Negre, a declarat Vadym Prystaiko, ambasadorul Ucrainei in Marea Britanie.