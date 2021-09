Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Belarus a condamnat-o luni pe Maria Kolesnikova, o figura proeminenta a opozitiei care a condus protestele in masa impotriva presedintelui Alexander Lukasenko, la 11 ani de inchisoare. Kolesnikova si un alt activist al opozitiei, Maxim Znak, au fost acuzati de extremism si ca au conspirat…

- Peste 10.000 de migranti proveniti din tari devastate de razboi se afla in prezent in Belarus in speranta ajungerii in Uniunea Europeana (UE), a estimat luni politia de frontiera poloneza (SG), transmite DPA. Potrivit sefului SG, generalul-maior Tomasz Praga, regimul de la Minsk condus…

- Vicepresedintele Comisiei Europene pentru promovarea modului de viata european, Margaritis Schinas, a declarat sambata ca spera ca afluxul ilegal de migranti la frontierele de est ale Uniunii Europene sa fie drept un catalizator pentru stabilirea unor reguli comune in materie de migratie, relateaza…

- Guvernul din Polonia i-a cerut presedintelui sa declare stare de urgenta in unele parti din doua regiuni de la granita cu Belarus, a anuntat marti premierul Mateusz Morawiecki, in contextul inmultirii semnificative a trecerilor ilegale de frontiera, potrivit Reuters.Starea de urgenta va avea o durata…

- Guvernul din Polonia i-a cerut presedintelui sa declare stare de urgenta in unele parti din doua regiuni de la granita cu Belarus, a anuntat marti premierul Mateusz Morawiecki, in contextul inmultirii semnificative a trecerilor ilegale de frontiera, potrivit Reuters. Starea de urgenta va avea o durata…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a declarat marti ca nu se considera obligat sa protejeze Uniunea Europeana in fata afluxului de migranti ilegali, in conditiile in care blocul comunitar a impus Belarusului sanctiuni care-i afecteaza economia, relateaza marti agentia EFE, potrivit Agerpres.…

- Uniunea Europeana a decis luni sa impuna sanctiuni in sapte sectoare economice Belarului, cu scopul de a ”afecta sursele de venit ale regimului lui Aleksandr Lukasenko”, declara - dupa luarea acestei decizii ”in unamimitate” de catre ministrii de Externe din UE, la Luxemburg - doi diplomati pentru AFP.

- Uniunea Europeana a decis luni sa taie importante surse de venit regimului din Belarus, pentru a sanctiona demersul acestuia de a redirectiona catre Minsk, luna trecuta, un avion de linie în care se afla jurnalistul opozant Roman Protasevici, arestat apoi pe aeroport, relateaza AFP. Prin aceasta…