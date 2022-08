Stiri pe aceeasi tema

- Ilia Ponomarev, un fost membru al Dumei de Stat a Federației Ruse, care a fost expulzat pentru activitați anti-Kremlin, a afirmat duminica aceasta ca partizanii ruși s-ar afla in spatele exploziei care a ucis-o sambata seara, la periferia Moscovei, pe Daria Dughina, fiica lui Aleksander Dughin, unul…

- Ucraina a amenintat miercuri cu distrugerea podului de peste stramtoarea Kerci, construit cu mari cheltuieli de Moscova pentru a conecta Rusia la peninsula anexata Crimeea. Amenintarea vine dupa ce in ultimele zile au avut loc o serie de explozii la mai multe baze militare rusesti din Crimeea, incidente…

- Zeci de zacaminte de materii prime, inclusiv o mina de aur, in valoare totala estimata de 12,4 trilioane de dolari, au ajuns pe mana invadatorilor ruși de la inceputul razboiului din Ucraina. „De la inceputul invaziei, in februarie, Kremlinul și-a extins constant proprietațile. Potrivit directorilor…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat duminica ca nu vor putea exista negocieri cu Ucraina sau cu aliatii sai internationali daca Moscova va proceda la organizarea de referendumuri privind aderarea la Rusia in zonele ocupate, informeaza Reuters. Fortele ruse si aliatii lor separatisti detin acum…

- Nu exista informatii ca Vladimir Putin este instabil sau ca are o sanatate subreda, a spus directorul CIA William Burns, scrie BBC, preluat de news.ro si hotnews. Au existat tot mai multe speculatii neconfirmate in presa conform carora Putin, care implineste 70 de ani in acest an, ar putea fi bolnav,…

- Un consilier din Moscova a fost condamnat la șapte ani de inchisoare pentru ca a criticat invazia Rusiei in Ucraina, potrivit Reuters. Alexei Gorinov, membru al consiliului districtului Krasnoselsky, a declarat in 15 martie, in cadrul unei ședințe a consiliului in care s-a discutat despre un concurs…

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat marți speranța ca „o finalitate ar putea fi obținuta la sfarșitul anului” privind razboiul din Ucraina, dar „numai cu certitudinea ca Rusia nu poate și nu trebuie sa caștige”, potrivit CNN . „Sprijinul nostru pentru Ucraina și sancțiunile noastre impotriva…

- Canalul February Morning are un singur obiectiv foarte ambițios și, aparent, imposibil de realizat: sa il rastoarne pe Putin de la putere. Fondatorul canalului, Ilia Ponomarev, a fost singurul deputat rus care a votat impotriva anexarii Crimeei in 2014, scrie The Guardian . Intr-o cladire de secol…