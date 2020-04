The Guardian scrie despre romanii care culeg sparanghel in Germania: Sunt mai importante recoltele din Vest ca sanatatea lucratorilor din Est?

Stiri pe aceeasi tema

- Editorial exclusiv evz.ro Președintele Romaniei a decretat imediat starea de urgența, o decizie importanta, pentru care ne-am exprimat votul favorabil, fara ezitare. Prin acel vot dat de Parlament, inca o data, Guvernul a primit puteri sporite. A primit responsabilitatea pe care a dorit-o, cu toate…

- Doctorul Livia Davidescu, de la Spitalul Județean de Urgența din Craiova (SJUC), spune ca cea mai mare greșeala a Europei medicale a fost sa aduca in spitale pacienți infectați cu noul coronavirus COVID-19, aceasta fiind cauza infectarii altor pacienți deja internați in acele unitați medicale și a cadrelor…

- Grupul de Comunicare Strategica a facut precizari cu privire la distribuția pe județe a celor 29 de noi cazuri de coronavirus din Romania. Astfel, din cele 29 de cazuri noi sunt: 12 Bucuresti, 7 Iasi, 3 Ilfov, 2 Hunedoara și cate 1 caz in Alba, Bihor, Maramures, Olt, Suceava. Aceștia sunt atat contacti…

- România a ajuns la 123 de cazuri de coronavirus, dintre care noua oameni s-au vindecat. 2.652 de persoane sunt în carantina la nivel national, iar alte 14.573 de persoane sunt izolate. Ultimele cazuri sunt: - Caz 119 - Femeie, 25 ani din Cluj Napoca, întoarsa…

- Autoritațile au anunțat sambata seara trei noi bolnavi de coronavirus, bilanțul ajungand la 121 cazuri confirmate oficial in Romania:Caz 119 Femeie, 25 ani din Cluj Napoca, intoarsa din Berlin in 11.03Caz 120 Barbat, 46 ani, Satu Mare, intors din Italia in 11.03, aflat in carantina in SMCaz 121…

- La numai doua ore de mers cu avionul fața de Romania, Italia arata lumii intregi ca este o țara in colaps din cauza pandemiei de coronavirus. Chiar și in aceste momente care cer maxima responsabilitate, clasa politica de la București joaca o parodie sinistra a intereselor personale politice. Israel,…

- Wizz Air anunța ca anuleaza zboruri din Germania și Spania catre București, Cluj-Napoca și Timișoara, in contextul crizei declanșate de coronavirus. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Wizz Air, autoritațile din Romania au pus in aplicare masuri menite sa limiteze epidemia de coronavirus.Aceste…

- Noul Parchetul European (EPPO) va avea sediul la Luxemburg. In cadrul acestuia vor coopera 20 de state membre prin procedura de cooperare consolidata, care a fost lansata pe 3 aprilie 2017, relateaza Agerpres. Belgia, Bulgaria, Croatia, Cipru, Cehia, Estonia, Germania, Grecia, Spania, Finlanda,…