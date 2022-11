Soția premierului britanic Rishi Sunak incaseaza dividende anuale de 11,5 milioane de lire sterline de la firma care iși pastreaza biroul din Moscova, cu tot cu personal, scrie cotidianul britanic The Guardian . Compania platește subcontractori din capitala rusa pentru a efectua servicii IT pentru un client global, iar soția lui Rishi Sunak, Akshata Murty, fiica miliardarului fondator al Infosys, Narayana Murthy, deține o participație de 0,91% in companie, in valoare de 690 de milioane de lire sterline, care o recompenseaza cu dividende anuale de mai multe milioane de lire sterline. Cei doi, Rishi…