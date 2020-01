The Guardian: "Planul de pace" al lui Trump: o escrocherie, nu un acord (editorial) Planul pentru o pace arabo-israeliana al lui Donald Trump se bazeaza pe absurditatea conform careia palestinienii ar putea sa accepte un stat doar cu numele. De la acordurile de la Oslo din 1993 a fost alimentata speranța ca o &"Palestina&" ar putea fi creata din cea mai mare parte a Cisiordaniei și Fâșiei Gaza, cu capitala la Ierusalimul de Est, potrivit The Guardian, citat de Rador.



Documentul administrației Trump mimeaza o asemenea entitate, dar îi reduce dimensiunile și îi mutileaza întinderea pâna la non-existența.



El prevede posibilul transfer… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru Mahmoud Abbas, chinuitul presedinte octogenar al Autoritatii Palestiniene, obiectivul sau de o viata - un stat viabil alaturi de Israel - se duce rapid de râpa. Planul presedintelui Trump destinat Orientului Mijlociu le rapeste palestinienilor aproape toate telurile pentru care luptau:…

- Armata israeliana a anuntat miercuri seara ca îsi va consolida prezenta în Cisiordania si în apropiere de Fâsia Gaza cu „trupe de lupta”, la o zi dupa anuntarea proiectului american pentru Orientul Mijlociu, relateaza AFP, potrivit Agerpres.„Dupa o evaluare…

- La scurt timp dupa aplanarea conflictului Statele Unite-Iran, o alta bomba mediatica explodeaza in Orientul Mijlociu: planul celor doua state, facut public, marți, de președintele american Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu. El vine ca o continuare a planului economic “prosperitate…

- Planul de pace american pentru Orientul Mijlociu a fost prezentat marti seara, in fata unui public care si-a manifestat entuziasmul in repetate randuri. A fost prezentat de presedintele Donald Trump si de premierul israelian, Benjamin Netanyahu. La ceremonie au fost prezenti si ambasadori a trei state…

- Președintele SUA a publicat pe contul sau de twitter o harta cu ceea ce ar putea fi "viitorul stat Palestina" cu capitala in Ierusalimul de Est. Proiectul de pace pentru Orientul Mijlociu al presedintelui american, Donald Trump, prevede anexarea Vaii Iordanului si a coloniilor israeliene din Cisiordania.…

- Statele Unite recunosc suveranitatea Israelului asupra tuturor comunitatilor evreiesti, a declarat marti seara, la Washington, premierul in functie al Israelului, Benjamin Netanyahu."Dumneavoastra recunoasteti suveranitatea israeliana asupra tuturor comunitatilor evreiesti, mici sau mari.…

- Donald Trump a reafirmat luni ca are incredere in planul sau de pace pentru Orientul Mijlociu si a anuntat ca va prezenta textul propunerii marti, relateaza AFP, Reuters si DPA, citate de Agerpres. Palestinienii au semnalat in mai multe randuri insa ca nu sunt de acord cu propunerile președintelui SUA,…

- Procuroarea Tribunalului Penal Internațional Fatou Bensouda a anunțat vinerii ca dorește sa deschida o ancheta completa legata de eventuale "crime de razboi" în teritoriile palestiniene, stârnind furia Israelului, scrie AFP.Aceasta decizie "a transformat TPI în…