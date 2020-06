The Guardian: Marea Britanie renunță la planurile vizând controlul complet la frontieră al mărfurilor venite din UE Guvernul britanic a renunțat la planurile sale vizând controlul complet al marfurilor care vin din UE începând cu data de 1 ianuarie, temându-se de impactul economic al coronavirusului, scrie The Guardian, citat de Rador.

​Guvernul spune ca va adopta o politica “flexibila“ pentru a ajuta firmele sa faca fața impactului datorat coronavirusului

Planurile cu privire la frontierele de dupa Brexit au fost dezvaluite zilele trecute și reprezinta o schimbare importanta comparativ cu declarația din februarie a ministrul Biroului de Cabinet, Michael Gove, potrivit… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson urmeaza sa efectueze luna viitoare o vizita la Bruxelles, in vederea unor intalniri cu reprezentanti ai Comisiei Europene (CE), dezvaluie in editia de joi cotidianul The Times, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Potrivit ziarului, negociatorul-sef britanic…

- Comisia Europeana promite un miliard de euro in cadrul eforturilor de descoperire a unui vaccin, de teste si tratamente pentru noul coronavirus, la inceputul unei conferinte internationale a donatorilor, relateaza DPA. Potrivit cancelarului Angelei Merkel, contributia Germaniei la acest efort va fi…

- Nu sunt turiști, sunt romani chemați sa umple gaurile enorme ale forței de munca agricola cauzate de inchiderea frontierelor din cauza pandemiei. Deoarece armata silențioasa a muncitorilor agricoli sezonieri, majoritatea migranți din UE și din afara UE, lipsește acum in mod dramatic in Italia, Spania,…

- Planul Uniunii Europene cu recomandari privind suspendarea graduala a restrictiilor antiepidemice contine o serie de criterii de monitorizare epidemiologica si actiuni coordonate la nivelul statelor membre, care vor fi urmate de o strategie de relansare economica, potrivit Mediafax. "Masurile restrictive…

- Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene, a prezentat scuze Italiei pentru ajutorul oferit tarziu de Europa in criza sanitara provocata de Covid-19 si a evidentiat activitatea medicilor romani si polonezi care salveaza vieti in Peninsula. In discursul prezentat joi, in cadrul sesiunii…

- Parlamentul European s-a reunit intr-o sesiune speciala pentru a discuta despre un raspuns comun al statelor membre ale Uniunii Europene la pandemia cauzata de virusul SARS-CoV-2. La sfarșitul reuniunii online condusa de președinții Comisiei Europene si Consiliului European, Ursula von der Leyen si…

- Parlamentul European se reuneste joi intr-o sesiune speciala pentru a discuta despre un raspuns comun al statelor membre ale Uniunii Europene la pandemia cauzata de virusul SARS-CoV-2, transmite dpa potrivit Agerpres. Sesiunea va incepe la ora locala 09:00 (07:00 GMT), in prezenta presedintilor Comisiei…

- In zilele de 16 și 17 aprilie are loc la Bruxelles o sesiune plenara a Parlamentului European, la care forul legislativ european lanseaza un apel la cooperare puternica și solidaritate pentru depașirea crizei Covid-19. Dezbaterea, care are loc in prezența președintei Comisiei Europene, Ursula von der…