- Germania iși asuma un rol de lider in organizarea livrarilor de arme catre Ucraina și a incetat sa mai gaseasca „scuze” pentru a evita trimiterea de arme, a declarat ambasadorul Ucrainei la Berlin, Oleksii Makeiev, relateaza The Guardian . „Ceea ce s-a schimbat in ultimele cateva luni este ca nu discutam…

- Un consilier al premierului japonez Fumio Kishida și-a cerut scuze pentru ca a stat cu mainile in buzunare in timpul unei vizite oficiale in SUA. Seiji Kihara a recunoscut ca mama lui l-a certat pentru acest lucru și i-a spus ca ii este „rușine” de el, relateaza The Guardian.

- Biserica Anglicana a prezentat scuze pentru legaturi pe care le-a avut in trecut cu sclavia, printr-un organism financiar cu care are legaturi, angajat in prezent intr-un vast proces de despagubire a comunitatilor victimelor, relateaza AFP. „Imi pare profund rau”, a declarat marti liderul…

- Noi dezvaluiri care vor starni probabil furie din partea familiei regale britanice. Printul Harry susține in autobiografia „Spare” (Rezerva) ca printul William „l-a trantit la podea” in timpul unei dispute in 2019, dezvaluie The Guardian care a obtinut o copie a cartii ce va fi lansata saptamana viitoare.…

