- Dr. Li Wenliang ar fi descoperit la sfarșitul anului trecut 7 cazuri ale noii epidemii, pe care a asemanat-o cu virusul SARS din 2003. Dr. Li a trimis pe 30 decembrie un mesaj restul colegilor, avertizandu-i despre focar și sfatuindu-i sa poarte haine de protecție pentru a evita infecția. Ceea ce…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a trimis o scrisoare presedintelui chinez Xi Jinping in care i-a transmis condoleante pentru epidemia cu coronavirus din China, a relatat sambata agentia de stat nord-coreeana KCNA, citata de Reuters. Kim "si-a exprimat convingerea ca partidul, guvernul…

- Autoritațile chineze inca nu au dat permisiune de zbor avionului care trebuia sa evacueze cetațenii britanici din orașul chinezesc Wuhan, informeaza The Guardian. Sute de britanici ce spera sa fuga din regiunea chineza aflata in epicentrul epidemiei de coronavirus sunt in continuare blocați pe aeroportul…

- Chinezii au deschis primul spital destinat special persoanelor infectate cu coronavirus. Facilitatea medicala se afla in Huanggang, un oras de langa Wuhan. Spitalul special pentru pacientii cu coronavirus nu a fost construit de la zero, asa cum fac autoritatile din Wuhan, ci a fost reamenajata o cladire…

- Autoritațile chineze lucreaza in mod accelerat la ridicarea spitalului cu o mie de paturi destinat exclusiv pacienților infectați cu coronavirus, arata un clip video postat de presa chineza. Un clip video postat pe pagina de Twitter a Cotidianului Poporului, portavocea guvernamentala chineza, arata…

- Ministerul chinez de Finante si Comisia nationala pentru sanatate din China au alocat suma de 60,33 miliarde de yuani (12,8 miliarde de dolari), pentru a putea tine sub control raspandirea virusului, au anunțat autoritațile de la Beijing, citate de televiziunea australiana ABC.Pana in prezent 81 de…

- Fortele de ordine din Hong Kong au utilizat gaze lacrimogene, marti, pentru dispersarea a mii de protestatari din centre comerciale, informeaza NBC News.Numerosi demonstranti au aruncat cu umbrele si alte obiecte spre fortele de ordine, in malluri din zonele Tsim Sha Tsui, Mong Kok si Kowloon…

- Poliția din Germania a anunțat ca ofera o recompensa de 500.000 de euro pentru informații care ar putea ajuta la prinderea hoților care au reușit sa fure bunuri cu o valoare ce se apropie de un miliard de euro de la muzeul Grune Gewolbe din Dresda, informeaza cotidianul The Guardian.Autoritațile…