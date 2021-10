Stiri pe aceeasi tema

- Un nou tratament impotriva cancerului poate distruge tumorile situate la nivelul gatului și capului, in cazul pacienților in stadiu terminal, au descoperit oamenii de știința, potrivit Digi24. In cadrul unui studiu, un cocktail de medicamente pentru imunoterapie a folosit sistemul imunitar al pacientilor…

- Violonistul britanic Nigel Kennedy si-a anulat un concert la Royal Albert Hall din Londra, cu doar cateva zile inaintea evenimentului, acuzand organizatorul, postul de radio Classic FM, ca nu i-a permis sa interpreteze piese din repertoriul lui Jimi Hendrix, informeaza luni publicatia The Guardian.…

- Peste 60% dintre cetațenii UE opriți și interogați in porturi la intrarea in Marea Britanie de catre polițiștii de frontiera britanici dupa Brexit provin din Romania, arata cifrele oficiale. Aceasta statistica ridica intrebari cu privire la o posibila discriminare, acuzație negata insa de Londra, relateaza…

- Grupul ABBA, celebru in anii ’70-’80, s-a reunit si va lansa in luna noiembrie un nou album, Voyage, primul inregistrat dupa o pauza de 40 de ani, transmite The Guardian . La patruzeci de ani dupa ultimul lor album, The Visitors din 1981, grupul suedez ABBA s-a reunit pentru a lansa albumul Voyage,…

- Paul „Pen” Farthing, un fost militar al Marinei Regale, care a amenajat un adapost de animale in Afganistan, a reușit sa evacueze din țara cucerita de talibani aproximativ 200 de caini și pisici, in ciuda problemelor de care s-a lovit pe parcursul „Operațiunii Arca”, informeaza The Guardian . Evacuarile…

- Corespondentul BBC la Moscova, Sarah Rainsford, a declarat ca este devastata de faptul ca va fi expulzata dintr-o țara in care și-a petrecut aproape o treime din viața. Autoritațile ruse i-au transmis reporteriței ca trebuie sa paraseasca țar. Rainsford va trebui sa plece din Rusia la finalul lunii…

- Cercetatorii din Marea Britanie au descoperit ca, deși este extrem de rar, sindromul cheagurilor de sange dupa imunizarea cu prima doza de vaccin Oxford / AstraZeneca prezinta un risc ridicat de deces și poate aparea la persoane tinere și sanatoase, informeaza The Guardian . Potrivit datelor studiului,…