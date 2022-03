Stiri pe aceeasi tema

Boris Johnson a dezvaluit ca alte 175 de milioane de lire sterline vor fi furnizate Ucrainei ca ajutor, mare parte din suma urmand sa fie inmanata direct guvernului ucrainean.

- Americanii și europenii au discutat despre modul in care Occidentul ar putea sprijini un eventual guvern in exil condus de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, in cazul in care acesta ar fi nevoit sa paraseasca Kievul, au declarat pentru CNN mai mulți oficiali occidentali. Discuțiile au avut in…

- Volodimir Zelenski tut (Volodimir Zelenski este aici), spune președintele Ucrainei intr-un clip inregistrat la Kiev intr-o noapte in așteptarea armatei ruse, alaturi de prim-ministru și de șeful armatei. Este imbracat intr-o bluza militara și, chiar daca obosit, pare energic. Nici replica data oficialilor…

- E tanara, frumoasa, educata, plus deputat al Ucrainei. N-a facut, inainte, cine știe ce pregatire militara. A fost ocupata cu studiile și cu toate ale vieții. Dar, acum, ca Putin s-a pus din senin cu razboiul pe țara ei, Kira Rudik a pus mana pe arma, decisa, de altfel, ca o gramada de cetațeni ucraineni,…

Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a declarat vineri ca tara sa va incepe sa stranga date despre actiunile fortelor armate ruse in timpul invaziei asupra Ucrainei, pentru a le trimite Curtii Penale Internationale (CPI), transmite agentia EFE, potrivit Agerpres.

- Premierul britanic Boris Johnson a avertizat ca, daca Rusia alege sa atace o națiune pașnica și nevinovata precum cea ucraineana, atunci Occidentul trebuie sa acționeze. Johnson a avertizat, totodata, asupra consecințelor posibilei escaladari a situației din Ucraina. Boris Johnson a avut un discurs…

- Rusia trebuie sa respecte suveranitatea Ucrainei daca vrea ca discuțiile despre securitate sa aiba succes, a declarat ministrul britanic al afacerilor externe Liz Truss la întrevederea cu omolgul rus Serghei Lavrov care se desfașoara la Moscova, potrivit BBC și The Guardian. Truss a ajuns…

- The Financial Times, remarca faptul ca „aproape toate țarile mari din Europa de Vest sunt in cursul unor tranziții politice destabilizatoare”, ceea ce-i „ușureaza manevrele lui Putin in Est”. Premierul britanic abia se mai menține la putere, președintele Franței mai are doar trei luni pana la alegeri,…