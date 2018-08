Stiri pe aceeasi tema

- Alejandra Juarez este casatorita cu un militar american care a votat pentru Donald Trump, dar acum a fost forțata sa paraseasca soțul și cele doua fiice de 16 și 9 ani, pentru a pleca in Mexic, deoarece administrația americana i-a interzis șederea in țara, dupa 20 de ani petrecuți in Statele Unite,…

- Incendiarul interviu acordat de Donald Trump unui ziar in ajunul primei sale vizite in Regatul Unit - interviu in care a atacat planurile Theresei May cu privire la Brexit si a sugerat ca Boris Johnson ar fi fost un premier grozav - a fost primit cu indignare de parlamentari, ei acuzandu-l ca a manifestat…

- Strategia lui Donald Trump, care, cu ajutorul amenințarilor, al sancțiunilor, al tarifelor și al presiunii diplomatice asupra altor țari, spera sa "faca America din nou mare", incepe sa plesneasca pe la cusaturi, susține Ria Novosti, citata de Rador. Nu numai ca, principalii oponenți ai Statelor Unite…

- Ambasadorul american in Estonia, James D Melville, și-a dat demisia, frustrat de declaratiile facute de seful statului american Donald Trump despre aliati ai Americii in Europa, relateaza BBC News.

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, i-a avertizat miercuri pe liderii UE sa se pregateasca pentru „cele mai pesimiste scenarii“ din cauza presedintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, remarcand ca dezacordurile care marcheaza relatia transatlantica depasesc cu mult razboiul comercial.

- Daca ar fi existat un manual pentru dictatori, administrația Trump s-ar afla acum la capitolul „Instrumentalizarea religiei”. Saptamana trecuta, printr-un gest care a adus cu lansarea unui califat american, procurorul general Jeff Sessions a apelat la un verset din Biblie pentru a apara politica departamentului…

- Cu numai un deceniu sau doua in urma, guvernarea globala era relativ simpla. SUA le spunea economiilor avansate din G7 ce sa gandeasca, G7 ii spunea FMI-ului și altor agenții multilaterale ce sa faca, și asta era tot. Ascensiunea Chinei și criza financiara globala au aruncat in aer ideea ca SUA și G7…

- Fostul secretar de stat american Rex Tillerson a avertizat miercuri ca democratia in Statele Unite este amenintata de minciuni, intr-o aparenta referire la presedintele Donald Trump, care l-a demis din functia de sef al diplomatiei americane in luna martie.