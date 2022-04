Președintele rus Vladimir Putin a cerut plata in ruble pentru gazul rusesc vandut țarilor „neprietenoase”, incepand din 1 aprilie, relateaza The Guardian . El a semnat joi un decret in acest sens. „Pentru a putea cumpara gaze naturale rusești, clienții straini vor trebui sa deschida un cont in ruble la banci rusești și sa faca plațile din aceste conturi, incepand de maine”, a spus dictatorul rus intr-un discurs televizat. „Daca plațile nu vor fi facute in acest fel, atunci noi vom considera aceasta o incapacitate de plata din partea clienților, cu toate consecințele de rigoare. Nimeni nu ne da…