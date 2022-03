The Guardian: Ce l-ar putea face pe Vladimir Putin să dea înapoi? Ucraina crede ca singurul mod in care președintele rus Vladimir Putin va da inapoi este o amenințare serioasa la adresa puterii economice date de combustibili fosili. Vladimir Putin crede ca Europa și SUA sunt prea slabe pentru a face acest lucru, dar sunt voci care cred ca exista o cale de a lasa Moscova fara veniturile din petrol și gaze, arata o analiza The Guardian . Aliații președintelui ucrainean Voldimir Zelenski cred ca Vladimir Putin va accepta un compromis cu privire la viitoarea neutralitate a Ucrainei doar daca se confrunta cu o amenințare credibila la adresa puterii sale economice,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

