In urma cu un an, majoritatea profesorilor nu auzisera niciodata de fostul kickboxer si influencer Andrew Tate. Acum, teoriile sale toxice sunt un subiect de discutie atat in curtea scolii, cat si in cancelarii, scrie “The Guardian” intr-un articol in care urmareste cum s-a infiltrat ideologia profund gresita a lui Andrew Tate in scolile britanice. Daniel are 10 ani. Ii place fotbalul, Fifa, site-ul de jocuri Poki si baschetul. Anul trecut, si-a intrebat tatal daca a auzit vreodata de Andrew Tate. “Nu am auzit”, a recunoscut parintele, dar dupa aceea a facut cateva cercetari si a fost ingrozit…