Rusia a declarat miercuri ca afirmațiile Statelor Unite și ale Ucrainei ca Rusia ar putea folosi arme chimice in Ucraina sunt dezinformare, deoarece Moscova și-a distrus ultimele stocuri chimice in 2017, transmite The Guardian.