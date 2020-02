The Galactic Imaginarium Film Festival (TGIFF) Cel mai mare eveniment de Science Fiction și Fantasy (SFF) de pe teritoriul Romaniei a atras in 2019 peste 50.000 de participanți, pe parcursul a 3 zile. Acest lucru arata cat de popular este fenomentul SFF. In același timp, in Romania nu exista un festival de film dedicat in intregime acestui fenomen cultural. Golul va ... The post The Galactic Imaginarium Film Festival (TGIFF) appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

