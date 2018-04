Stiri pe aceeasi tema

- Artista Alexandra Crișan vrea duel cu Nicoleta Nuca. Lupta devine și mai grea, sambata, de la ora 20.00, la Antena 1, la ”The Four – Cei 4” cand in ring intra noi challengeri, unii veniți cu un scop bine definit, la care viseaza de multa vreme. Este și cazul Alexandrei Crișan, care intra sambata in…

- Feli planuiește sa petreaca sarbatorile de Paști alaturi de familia sa, astfel ca jurata ”The Four – Cei 4” a trebuit sa gaseasca o soluție pentru cei doi ”copii” ai sai. Dupa o perioada incarcata, Feli abia așteapta sa se relaxeze alaturi de cei dragi. ”Vreau sa merg acasa la ai mei, stau cat pot de…

- Cine sunt artistii care concureaza la The Four – Cei 4 (Antena 1) Noul show muzical de talente, The Four – Cei 4, va avea premiera la Antena 1 in aceasta sambata, de la ora 20.00. Show-ul va avea patru jurati, Antonia, Feli, Carla’s Dreams si Cheloo. In fata acestora se vor prezenta ca si concurenti…

- Adevarul despre relația dintre Antonia și Delia. Cele doua sunt prietene, iar acum se regasesc ambele și in calitate de jurate, astfel ca au avut multe de povestit. Cunoscute nu doar pentru melodiile lor de succes, ci și pentru prietenia care le leaga, Antonia și Delia au discutat ca fetele și despre…

- Feli Donose, despre secretul sau pentru a ramane in forma. Intr-o forma de invidiat și mereu cu zambetul pe buze, jurata ”The Four – Cei 4” Feli marturisește ca are cateva secrete pentru a face fața programului incarcat și zilelor in care reușește sa se imparta intre concerte, filmarile la emisiunea…

- Macanache va prezenta in curand o noua emisiune. Constantin-Bogdan Dinescu, cunoscut de toata lumea drept Macanache, va urca pe scena ”The Four – Cei 4”, in curand, la Antena 1, in calitate de prezentator. Lansat in muzica in 2015, Macanache a devenit repede cunoscut și apreciat pentru rimele sale in…

- Antonia, Feli, Carla’s Dreams și Cheloo sunt cele patru nume mari ale industriei muzicale din Romania care vor ocupa cate un loc la pupitrul de jurat ”The Four – Cei 4”, in curand la Antena 1.