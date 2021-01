The Financial Times: Repararea diferențelor Est-Vest din UE (editorial) În ciuda costurilor sanitare și economice ale pandemiei, UE a încheiat 2020 într-o forma mai buna decât anticipau temerile de la începutul anului. Liderii celor 27 de țari ale blocului au convenit asupra bugetului sau pe 2021-2027. Ei vor lansa un fond de redresare care reprezinta o inovație, permițând UE sa se împrumute pe piețele financiare pentru a ajuta cu subvenții și credite țarile cu dificultați, scrie Financial Times, preluat de Rador. Cei 27 și-au depașit divergențele pentru a stabili ținte ambițioase de reducere a emisiilor de gaze cu efect de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

