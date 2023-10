Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 100.000 de oameni s-au alaturat sambata unei demonstratii pro-palestiniene din centrul Londrei, marsaluind prin capitala britanica pentru a cere o incetare imediata a focului in Gaza, dupa atacul Hamas asupra Israelului de acum doua saptamani, transmite Reuters, conform news.ro. Peste 5.000…

- Razboiul din Israel tensioneaza intreaga lume și are repercusiuni și in țarile europene! Peste 60 de polițiști germani au fost raniți dupa un miting masiv al arabilor și musulmanilor in Berlin.

- In lumea interconectata de astazi, conflictele regionale au o inclinație unica de a reverbera in cele mai neașteptate sectoare, iar piața europeana a gazelor naturale a resimțit imediat unda de șoc a confruntarii dintre Israel și Palestina. Uniunea Europeana, aparent amortizata cu un stoc complet de…

- Razboiul dintre Israel și Palestina a afectat echipele naționale de fotbal. Meciurile erau programate saptamana aceasta, insa din cauza bombardamentelor au fost amanate. Iata țara care a decis sa gazduiasca echipele și sa suporte toate costurile!

- Vaticanul se ofera sa medieze criza ostaticilor din Israel, aflat in conflict cu Palestina, a spus, vineri, cardinalul Pietro Parolin, potrivit Reuters, informeaza Mediafax.„Sfantul Scaun este pregatit pentru orice mediere necesara, ca intotdeauna”, spune inaltul cardinal intr-un interviu pentru…

- Sub acest titlu, ziarul „Haaretz” a publicat un articol al celebrului scriitor Ari Shavit, in care spune: Se pare ca ne confruntam cu cei mai dificili oameni din istorie, iar cu ei nu exista soluție decat recunoașterea drepturile lor și incetarea ocupației. „Shavit” și-a inceput articolul spunand: Se…

- Liderul de la Kremlin subliniaza ca lipsa unei solutii cu doua state a condus la actuala ”explozie de violenta” in conflictul israeliano-palestinian. ”Israelul, asa cum stim, a fost creat, insa Palestina, ca stat independent si suveran, nu a fost creata niciodata. Acest lucru nu s-a intamplat”, a subliniat…

- Israel este singura națiune evreiasca din era moderna, iar regiunea are o istorie bogata și indelungata ce dateaza inca din vremuri prebiblice. Regiunea a facut parte din Imperiul Roman, iar mai apoi din Imperiul Bizantin, inainte sa ajunga sub controlul califatului islamic in secolul VII e.n. Deși…