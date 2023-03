Stiri pe aceeasi tema

- Recentul colaps al bancii americane Silicon Valley Bank (SVB) si criza de la banca elvetiana Credit Suisse au declansat ingrijorari cu privire la o eventuala extindere la nivelul sectorului financiar international. Chiar daca guvernele si institutiile financiare europene urmaresc indeaproape situatia,…

- Vestile din domeniul bancar din SUA, unde doua banci au intrat deja in faliment, au facut inconjurul lumii si ii nelinistesc pe economisti, care amintesc de similaritatile dintre actualele evenimente si criza din 2008, care a cuprins intreaga planeta. In ultima saptamana, doua banci specializate de…

- In ultimul an, Rezerva Federala (Fed) a majorat ratele dobanzilor in cel mai rapid ritm din istoria recenta, incercand deliberat sa tempereze finanțarea pentru a reduce inflația. ,,Dar, in acest proces, banca centrala a afectat și finanțele Silicon Valley Bank (SVB), și ale altor companii din sectorul…

- Viteza cu care s-a prabușit Silicon Valley Bank i-a facut pe experți sa se intrebe daca rețelele sociale au deschis riscuri cu totul noi in lumea finanțelor. Acțiunile bancilor din intreaga lume au scazut in ultimele zile din cauza temerilor ca prabușirea Silicon Valley Bank (SVB) ar putea precipita…

- Autoritatile de reglementare din SUA au inchis ieri Signature Bank, cu sediul in New York, o importanta institutie financiara din industria criptomonedelor, in incercarea de a preveni extinderea crizei bancare, scrie CNBC, conform Digi24. "Anuntam, de asemenea, o exceptie similara de risc sistemic pentru…

- Bancile europene se prabușesc pe bursa dupa turbulențele de pe piața americana. Piețele bursiere au avut un inceput de saptamana foarte slab, informeaza publicația britanica The Guardian. Majoritatea analistilor sunt de parere ca aceste caderi sunt urmari directe ale falimentelor celor doua mari banci…