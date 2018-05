Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a prezentat, luni, dovezi despre care sustine ca scot in evidenta faptul ca Iranul isi dezvolta in secret programul nuclear, incalcand acordul nuclear semnat in 2015, informeaza BBC News Online, scrie medifax.ro.

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, și-a incheiat vizita de trei zile in Statele Unite. A fost o adevarata ofensiva de șarm care pare sa fi consolidat relația speciala pe care o are cu Donald Trump.

- Macron indeamna SUA sa nu se retraga din acordul nuclear cu Iranul desi Donald Trump a declarat ca este „nebun" și „ridicol" acest acord spunand ca Iranul va avea "probleme mai mari" daca va relua programul sau nuclear.

- Presedintele iranian Hassan Rohani i-a trimis marti un nou avertisment omologului sau american Donald Trump in legatura cu ''consecintele grave'' pe care le-ar antrena o retragere a SUA din acordul nuclear semnat intre Teheran si marile puteri in 2015, relateaza Reuters. ''Le…

- China și Rusia vor bloca orice incercare de a "sabota" acordul nuclear semnat in 2015 cu Iranul, a avertizat luni șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, care a calificat drept "inacceptabila" orice revizuire a textului, in condițiile in care Donald Trump amenința cu retragerea Statelor Unite, scrie…

- Peste 500 de deputati din Franta, Germania si Marea Britanie au trimis o cerere omologilor sai din Statele Unite, prin care ii indeamna sa il convinga pe presedintele Donald Trump sa nu renunte la acordul nuclear cu Iranul, informeaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Trump a asigurat, totodata, ca relatiile intre Statele Unite si Israel 'nu au fost niciodata atat de bune', transmite AFP. 'Daca pot, voi merge', a raspuns Trump, in prezenta premierului israelian, Benjamin Netanyahu, intrebat fiind despre o posibila calatorie la Ierusalim pentru deschiderea ambasadei…