Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Nartea a inceput toamna cu provocari serioase in familie. In interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Adrian Nartea ne-a marturisit ca are de dus serioase negocieri acasa cu Petra, care ii seamana mult la capitolul…incapațanare. Un nou inceput pentru Adrian Nartea și soția lui, Alina…

- Atacantul norvegian Erling Haaland a reusit o tripla pentru Manchester City in meciul castigat cu categoricul scor de 5-1 in fata lui Fulham, sambata pe propriul teren, in etapa 4-a a Campionatului de fotbal al Angliei, informeaza AFP.Vedeta norvegiana, care a marcat in min. 58, 70 si 90+5, a inscris…

- Crystal Palace - Arsenal, meci contand pentru etapa a 2-a din campionatul Angliei, este programat luni, 21 august, de la ora 22:00, pe Selhurst Park din Londra, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 2 si Prima Sport 2.

- Manchester City, campioana en titre a Angliei, a facut o oferta de 70 de milioane de lire sterline (circa 80 de milioane de euro) pentru transferul internationalului brazilian Lucas Paqueta de la rivala West Ham United. Spre surprinderea „cetatenilor“, „ciocanarii“ au refuzat-o, informeaza publicatia…

- In 31 iulie și 1 august, la Palatul Culturii din Bistrița se va juca „La cațiva oameni distanța de tine”, spectacol regizat de Radu Afrim, pe un text de Dan Coman. Aceasta a fost facuta special pentru bistrițeni, iar singura frica a regizorului, originar din Beclean, e sa nu plictiseasca, scopul sau…

- CITESTE SI Primul trailer al filmului Napoleon de Ridley Scott 11:12 0 Fotbal: O pictura murala de 20 m cu un Messi zambitor ii ureaza bun venit la Miami 11:08 3 Doliu in lumea filmului: Un actor american cunoscut s-a stins la numai 48 de ani 08:55 4583 Cartea zilei: 'Intalnire cu Regina. Marilyn Monroe…

- Pastrarea scolilor cu predare in limba materna este principala problema a comunitatii de romani din Ucraina. Subiectul a fost discutat de reprezentanti ai comunitatii cu Iulian Fota, secretar de stat pentru afaceri strategice in ministerul roman de Externe, aflat la Cernauti

- Britney Spears (41 de ani) susține ca un barbat din echipa de securitate a lui Victor Wembanyama (19 ani), noul star din NBA, a lovit-o. Victor Wembanyama a fost ales de San Antonio Spurs cu prima opțiune in draftul din 2023. Considerat de specialiști cel mai mare talent de la LeBron James incoace,…