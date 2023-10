Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii al Israelului, Yoav Gallant, este așteptat sa participe la o intalnire a miniștrilor apararii NATO prin videoconferința joi, conform unui oficial occidental.Intalnirea de la Bruxelles fusese programata anterior pentru a aborda probleme precum razboiul din Ucraina și misiunile NATO…

- Benjamin Netanyahu caștiga puterea suprema in Israel dupa atacul Hamas: unitate politica totala in jurul premierului / Guvern național de urgența propusToți liderii partidelor din coaliție ii dau sprijinul premierului Benjamin Netanyahu pentru a stabili un "guvern național de urgența", totul in timpul…

- Președintele Catalin Drula anunța ca USR cere adoptarea in ședința plenului reunit de marți a unei declarații de solidaritate cu statul Israel și de condamnare a atacurilor din partea Hamas.

- Atacul de sambata, cea mai grava breșa in apararea Israelului din 1973, vine dupa doi ani de subterfugii din partea Hamas, care au implicat menținerea planurilor sale militare la secret și convingerea Israelului ca nu vrea un o lupta.

- Cel puțin 260 de persoane au murit dupa un atac declanșat de Hamas la un festival de muzica electronica in aer liber din Israel, langa Fașia Gaza, potrivit CNN. Un numar necunoscut de participanți pare sa fi fost rapit de agenții Hamas. Atacul a avut loc sambata (7 octombrie) la Festivalul Universo…

- Patriarhia Romana transmite, printr-un comunicat de presa, ca „iși exprima adanca ingrijorare cu privire la recrudescența razboiului din Israel, ca urmare a atacului terorist declanșat in zorii zilei de azi, 7 octombrie, atac soldat cu zeci de morti si sute de raniti”.„Razboiul reprezinta totdeauna…

- Ca raspuns la atacurile lansate de militantii palestinieni in orasele din sudul si centrul tarii, Israel a demarat operatiunea Sabia de Otel, o operatiune militara de retaliere. In numai cateva ore, contraatacul israelian a provocat sute de morti si mii de raniti in Fasia Gaza. Ca raspuns la atacurile…

- Legitimat la Hapoel Beer Sheva, mijlocașul Antonio Sefer (23 de ani) este afectat puternic de situația din Israel, unde organizația palestiniana Hamas a lansat un atac militar, lansand peste 5.000 de rachete la primele ore ale dimineții. Jucatorii straini din Israel au primit interdicție din partea…