The Economist a desemnat „ţara anului 2023”, argumentând că este posibil să adopţi reforme economice dureroase şi totuşi să fii reales „Istoricii nu vor privi inapoi la 2023 ca la un an fericit pentru omenire. Au izbucnit razboaie, au fost instaurate regimuri autocratice, iar in multe tari oamenii puternici au incalcat legile si au ingradit libertatile. Acesta este fundalul sumbru al premiului nostru anual „tara anului”. Daca premiul nostru ar fi fost pentru rezistenta oamenilor obisnuiti in fata ororii, ar fi existat o multime de candidati, de la palestinienii si israelienii in conflictul lor acerb pana la sudanezii care fug in timp ce tara lor face implozie. Cu toate acestea, de cand am inceput sa desemnam tara anului, in 2013,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

