The Cry of Silence

- Mara Cracaleanu, eleva in clasa a XII-a la Colegiul National "Mihai Eminescu", are deja in palmares 32 de premii cu „Mirrorcide", cel de-al treilea scurtmetraj al tinerei iesence. „Mirrorcide", film despre adolescenti si propria imagine filtrata prea des prin camera telefonului, a fost proiectat pe…

- Si la inceputul acestui an, in cadrul proiectului Teatru Romanesc la Bucuresti, Iasi si Chisinau, editia a saptea, Teatrul National „Mihai Eminescu” din Chisinau (TNME) prezinta pe scenele...

- Cu prilejul aniversarii a 161 de ani de la actul istoric al Unirii Principatelor Moldova si Muntenia (24 ianuarie 1859), joi, 23 decembrie 2020,ora 13, in Sala de Coferințe a Muzeului de Istorie, va avea loc, o activitate in colaborare cu Colegiul Național “Mihai Eminescu” din Suceava. Vor participa…

- Ziua de 15 ianuarie nu este o zi deloc obișnuita, intrucat reprezinta momentul solemn in care aniversam nașterea lui Mihai Eminescu si, totodata, omagiem cultura naționala.In spiritul ales al acestei zile, in holul central al Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi" s-a desfașurat, pe ...

- Astfel, 46 de elevi ai Liceului International de Informatica Bucuresti si-au adjudecat distincii anul acesta, dintre care si un aur absolut, potrivit datelor furnizate de Ministerul Educatiei, la solicitarea wall-street.ro. In top intra si Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu" din Bucuresti…

- PREMIILE NAȚIONALE „NEGRUZZI” IAȘI Ediția a IV-a, 1 Decembrie 2019 Ceremonia de acordare a Premiilor Naționale Negruzzi – 200 de ani de familie exemplara se desfașoara in Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”-Iași. Evenimentul a ajuns la ediția a IV-a și este dedicat celor care, prin…

- Infiintarea Academiei Mihailene in 1835 si inzestrarea bibliotecii, la 8 noiembrie 1839, cu „600 tomuri alese" se leaga de numele domnitorului Mihail Sturdza. In semn de omagiu, sarbatorim gandul nobil al domnitorului printr-o serie de evenimente pe care le organizam in beneficiul publicului iesean.…