Netflix a lansat, joi, trailerul sezonului patru al serialului The Crown, unul dintre marile succese ale platformei de streaming. Noul sezon va prezenta relația dificila dintre regina Marii Britanii și premierul Margaret Thatcher. „Doua femei care conduc, asta este ultimul lucru de care are nevoie aceasta țara”, este auzit spunand prințul Philip, intr-o scena din trailer, iar soția sa ii raspunde „Poate tocmai de acest lucu are nevoie aceasta țara”. Noul sezon al serialului „The Crown” va fi lansat pe 15 noiembrie de platforma de streaming Netflix și prezinta viața familiei regale britanice la…