The Concert aduce pe 1 iunie, la Romexpo, cel mai mare concert 5GANG din 2020! Trupa 5GANG se pregatește pentru cel mai amplu concert al anului, pe care-l va susține in cadrul evenimentului The Concert, pe 1 iunie, la Romexpo. Timp de 3 zile, unii dintre cei mai iubiți artiști din Romania le vor aduce fanilor cele mai mari concerte ale lor de anul acesta, totul intr-un decor care duce cu gandul la libertate și la copilarie. „Noi cautam mereu sa spargem barierele. Și asta ne propunem și cu show-ul de la Romexpo: sa avem un live mai bun din toate punctele de vedere, decat cel de anul trecut! Suntem extraordinar de incantați ca avem ocazia sa imparțim scena cu artiști consacrați,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

