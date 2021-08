Stiri pe aceeasi tema

- Carla’s Dreams, INNA, Irina Rimes și The Motans, patru dintre cei mai apreciați si indragiți artiști romani lanseaza single-ul „AICI”, o colaborare care-i va surprinde placut pe fanii acestora. Piesa, care are un mesaj pe cat de sensibil, pe atat de profund, vorbește despre importanța familiei și a…

- The Motans continua tradiția și lanseaza o noua piesa de ziua sa. Cu un mesaj pe cat de sensibil, pe atat de puternic, artistul ofera fanilor in dar piesa „Copiii care au visat greșit”. „In fiecare an de ziua mea imi place sa las in urma o amintire vie. O bucațica din mine, care sa ne aduca aminte placut…

- Carla’s Dreams, unul dintre cei mai populari artiști din Republica Moldova și Romania iși bucura din nou fanii. Artistul a lansat ieri o noua piesa și un videoclip despre iubire, intitulata „N-aud”. Piesa este in colaborare cu EMAA. „Ne-ați lipsit! Prima rindunica de iulie și cu mult drag. V-am cuprins!”…

- Inna, investiție de milioane de euro! Au trecut 12 ani de la debutul sau și a fost o perioada buna cand s-a bucurat de o popularitate colosala, la nivel mondial, pe deplin rasplatita și financiar. S-a reinventat mereu și a reușit sa ramana in voga, chiar mai populara in afara granițelor țarii decat…

- Smiley (37 de ani) și Gina Pistol (40 de ani) au devenit parinții unei fiice, Josephine Ana, pe 9 martie 2021. De curand, artistul a facut prima declarație despre botezul micuței. Smiley face parte din juriul unei noi emisiuni TV, SuperStar Romania, difuzata de Pro TV. „E o surpriza și pentru mine. Ma…