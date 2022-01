Tenismanul australian Thanasi Kokkinakis a castigat sambata primul sau titlu in circuitul principal, impunandu-se in finala turneului ATP 250 de la Adelaide in fata francezului Arthur Rinderknech, 6-7 (6/8), 7-6 (7/5), 6-3, dupa doua ore si 38 de minute, transmite AFP, citat de Agerpres. Thanasi Kokkinakis, locul 145 mondial, in varsta de 25 de ani, a primit un wild card pentru a juca la turneul dotat cu premii totale in valoare de 430.530 de dolari americani, organizat in orasul sau natal. In meciul cu Arthur Rinderknech (58 ATP), el nu a lasat sa treaca sansa de a obtine primul sau titlu,…