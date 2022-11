Thales confirmă că hackerii au publicat date referitoare la grup pe dark web Datele au fost publicate pe 10 noiembrie, a spus Thales, care ofera tehnologii avansate in aparare, aeronautica, spatiu, transport si securitate digitala. ”In acest stadiu, Thales este capabil sa confirme ca nu a existat nicio intruziune in sistemele sale IT”, a adaugat acesta. A spus ca in prezent atacul nu are niciun impact asupra operatiunilor sale. Expertii grupului au identificat una dintre cele doua surse probabile ale furtului de date si continua sa o investigheze pe a doua, se arata in comunicat. De asemenea, Thales lucreaza pentru a minimiza impactul potential. Grupul a declarat marti… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

